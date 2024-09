Red Bull heeft in 2019 een risico genomen door een samenwerking met Honda aan te gaan. Dit besluit van de Oostenrijkse renstal pakte echter heel erg goed uit, en leverde het team meerdere wereldtitels op. Adviseur Helmut Marko onthult dat het risico van Red Bull minder groot was dan aanvankelijk gedacht, want de Oostenrijker had voorkennis van het Honda-project.

Red Bull werkt sinds 2019 samen met Honda, en dat heeft beide partijen geen windeieren gelegd. De Oostenrijkse renstal heeft sindsdien twee keer de constructeurstitel en drie keer de coureurstitel met Max Verstappen gepakt. Red Bulls besluit om de sprong met Honda te wagen, kwam echter niet alleen door hun vertrouwen in de Japanse fabrikant.

“We hadden een deal met Mercedes, een handdrukdeal met Lauda, die niet werd gesteund door Toto, dus de deal ging niet door”, vertelt Marko aan de Inside Line F1-podcast. “En toen gingen we naar Honda. Honda was er op dat moment niet in geslaagd om competitief te zijn met McLaren.”

Voorkennis

Marko onthult dat zijn team voorkennis had over Honda’s ontwikkelingswerk, en daarom besloot om met de fabrikant in zee te gaan. “Ik had informatie van binnenuit over wat ze van plan waren te doen, dus we zeiden ‘ja, we gaan door, we nemen dit risico’, wat volgens mij geen risico was”, aldus de 81-jarige uit Graz. “Ik wist namelijk hoeveel ze uitgaven aan dyno’s (dynamometers, red.). AVL zit in Graz en ik wist dus wat ze uitgaven. Ze namen het serieus.”

“Dus toen zijn we overgestapt op een motor die op dat moment, volgens mij bestempelde Alonso ze als ‘F2-stijl’ of zoiets”, vervolgt Marko. “We namen altijd moedige beslissingen. Een beetje ‘no risk, no fun’.” Red Bull beëindigt in 2026 de succesvolle samenwerking met Honda. De Japanse fabrikant gaat vanaf datzelfde jaar samenwerken met Aston Martin.

