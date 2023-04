Dat Mercedes-coureur George Russell vermoedt dat Red Bull tijdens de race aan het ‘sandbaggen’ was in Australië, is vanuit zijn oogpunt begrijpelijk. Dat Max Verstappen daar heel anders over denkt, is dat nog veel meer. Waarom de Brit en de Nederlander allebei gelijk hebben.

De woorden van Russell over Red Bull zorgden maandag voor wereldwijde headlines. “Ik denk dat ze zich bijna schamen om te laten zien wat ze daadwerkelijk in huis hebben. Want hoe sneller ze lijken, hoe groter de kans is dat de sport ingrijpt om ze op één of andere manier aan banden te leggen.”

Andere reden

Verstappen liet zich tegenover de BBC op zijn beurt ook uit over het sublieme verschil in snelheid ten opzichte van de concurrentie. Hij ontkent niet dat de Red Bull nog sneller kan, in die zin heeft Russell dan ook gelijk. Maar de reden waarom Verstappen niet altijd op de limiet reed in Melbourne is van een heel andere orde.

“Het ging puur om het managen van de racesnelheid. Wij, en ook de anderen, wisten niet precies hoe lang de harde band het zou volhouden in de race. Wij hadden wat snelheid over op de anderen, dan is er geen noodzaak om nog eens een halve seconde extra per rondje te winnen.”

Verstappen wilde logischerwijs geen risico lopen zijn banden op te roken. “Niemand weet wat er nog gaat gebeuren in een race; safety cars, rode vlaggen zoals je hebt kunnen zien. Het is niet nodig om extra risico te nemen op zo’n moment.”

Conclusie

Dat Red Bull niet alle snelheid toont, is een terechte conclusie van Russell. Maar waar de Brit een aanname doet over de reden ervan, komt Verstappen met een feitelijke (en logische) verklaring. Want waarom zou je inderdaad extra risico nemen als je toch al extra snel bent ten opzichte van de rest?

Conclusie: zo hebben beide coureurs in de nasleep van de Grand Prix van Australië uiteindelijk allebei gelijk: de een met zijn constatering, de ander met de uitleg.