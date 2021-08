Na afloop van de Grand Prix van Hongarije kwamen vier coureurs onder het vergrootglas te liggen van de FIA om het dragen van een T-shirt tijdens de pre-race ceremonie. Wedstrijdleider Michael Masi legt uit waarom ze een reprimande kregen.

Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Carlos Sainz en Lance Stroll werden na de race op het matje geroepen door de stewards. Ze droegen een T-shirt over hun racekleding tijdens het Hongaarse volkslied, maar dat shirt moet tijdens die ceremonie uit. Wel mag zo’n shirt tijdens de pre-race ceremonie gedragen worden, zoals deze vier coureurs dus ook deden. Zij verklaarden bij de stewards dat zij simpelweg vergeten waren hun shirt uit te doen tijdens het volkslied, omdat het regende en het daardoor wat chaotischer was.

De vier coureurs kwamen weg met een ‘non-driving’ reprimande voor het dragen van een T-shirt tijdens het volkslied. Wedstrijdleider Michael Masi wijst erop dat de coureurs sinds het begin van dit seizoen op de hoogte zijn van deze regel, die voor wat heisa op sociale media zorgde.

“We hebben dat eerder dit jaar opgehelderd”, legt Masi uit. “Na intern overleg met de FIA en de Formule 1 hebben we gezegd dat we alle coureurs de kans wilden blijven geven om hun steun voor We Race as One te tonen, hoe ze dat ook wilden. Maar het volkslied van een bepaald land moet worden gerespecteerd door de coureurs, die dan allemaal hun racepakken dragen.”

Het was dus voor het eerst dat de FIA reprimandes uitdeelde voor het dragen van zo’n T-shirt tijdens het volkslied, maar dat waren er direct dus wel vier. “Het werd waargenomen door een aantal mensen, waaronder de afgevaardigde van de media die er was. Ikzelf zag het op televisie. Het ging van mij naar de stewards. Het was een overtreding en daarom kwam er een reprimande voor de eerste overtreding”, aldus wedstrijdleider Masi.