Tijdens het Grand Prix-weekend in Austin was er veel te doen om een controversiële functie op de Red Bull-bolides, waarmee het team onder parc fermé-regels de rijhoogte van de RB20 kan aanpassen. De FIA heeft geen enkel bewijs dat de Oostenrijkse renstal dit ook echt heeft gedaan. Toch legt het bestuursorgaan uit wat er nu wel en niet onder de parc fermé-regels valt.

“Eigenlijk voorkomen de parc fermé-regels dat teams wijzigingen aanbrengen in hun auto’s tussen de kwalificatie en de race”, legt technisch afgevaardigde Manuel Leal uit in het officiële FIA-persbericht. “De regels zijn bedoeld om een ​​gelijk speelveld te garanderen voor alle teams door hun vermogen om wijzigingen aan te brengen te beperken. Daarnaast zijn er ook kostenredenen, zodat teams geen op maat gemaakte auto’s kunnen maken voor de kwalificatie.”

LEES OOK: RB20 ‘illegaal’ bevonden door FIA, Red Bull past auto aan

De regels voor parc fermé vallen onder Artikel 40 van de Formule 1-sportreglementen. De regels definiëren parc fermé als de periode van dat de “auto de pitstraat voor de eerste keer verlaat tijdens de kwalificatiesessie tot aan de start van de race.” Tijdens die periode kunnen teams wel nog aan de auto werken. Maar dan alleen als het werk valt onder algemeen onderhoud of vanwege veiligheidsredenen is. Ook het vervangen van bepaalde vloeistoffen en veranderingen voor het comfort van de coureurs zijn toegestaan.

Andere aanpassingen aan de auto mogen alleen met toestemming van de FIA. Het bestuursorgaan houdt via technisch personeel en camera’s in de gaten of teams zich aan de regels houden.

Overtreding parc fermé-regels

En wat gebeurt er als een team besluit de parc fermé-regels te overtreden en vanuit de pitstraat te starten? “Ze hebben drie uur na de kwalificatie om verzoeken in te dienen”, legt Leal uit. “Als ze besluiten dat hun set-up niet effectief is, ze de specificaties van de auto willen wijzigen of ze een andere reden hebben om vanuit de pitstraat te starten, zullen ze dat melden.”

LEES OOK: Zak Brown eist ‘consequenties’ voor Red Bull: ‘In het verleden werd je gediskwalificeerd’

“Technisch afgevaardigde Jo Bauer maakt een rapport met de onderdelen die zijn vervangen, in het geval van een storing of schade. Vervolgens (maakt hij, red.) een ander rapport van parc fermé-problemen, waarin wordt beschreven wat het team heeft gedaan”, vervolgt Leal. “Dit alles wordt voor iedereen beschikbaar gesteld, zodat er volledige duidelijkheid is.”

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!