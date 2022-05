Na het overzeese spektakel in Miami is de Formule 1 weer terug op het oude continent. Komende zondag wacht even buiten Barcelona de Grand Prix van Spanje. Wordt het net zo’n heet weekend als in Florida?

Weerpartner Weerplaza voorspelt een droog en zonnig weekend zien met zomerse temperaturen. De vrije trainingen, de kwalificatie en de race vinden allemaal in de middag plaats en dat betekent hoge temperaturen. Vrijdagmiddag liggen die rond de 27 graden Celsius en in het weekend is het nog een graadje warmer. De wind waait uit het zuiden en is veelal matig van kracht.

Hoge baantemperatuur

De volop aanwezige zon heeft invloed op de temperatuur van het asfalt. Die kan zeker tegen het einde van de middag oplopen tot zo’n 50 graden, een uitdaging voor de teams en coureurs.

Zonkracht

De organisatie verwacht een vol huis komend weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Onder de toeschouwers ook veel Nederlanders. Ga jij naar de Grand Prix van Spanje, neem dan zonnebrandcrème mee. De UV-Index geeft een 9 aan, een onbeschermde huid kan dan al in 10 minuten verbranden.