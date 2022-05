De Formule 1 heeft dit jaar al heel wat kilometers afgelegd. Van het openingsnummer in Bahrein naar Saoedi-Arabië, vervolgens van Australië naar Imola, van waaruit de oceaan werd overgestoken voor de inaugurele race van Miami. De zesde race van 2023 in Barcelona is de eerste van een dubbelnummer: een week na de Grand Prix van Spanje reist het circus meteen door naar Monaco voor Formule 1’s kroonjuweel. Hoe het tijdschema er voor de Spaanse GP uitziet kun je hier lezen en ook alvast in je agenda noteren.

Vrijdag 20 mei

1e vrije training 14.00-15.00 uur

2e vrije training 17.00-18.00 uur

Zaterdag 21 mei

3e vrije training 13.00-14.00 uur

Kwalificatie 16.00-17.00 uur

Zondag 22 mei

Race 15.00 uur