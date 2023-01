Mark Webber, oud-Formule 1-coureur en nu manager van Oscar Piastri, benadrukt dat Piastri de tijd nodig heeft om aan de Formule 1 te wennen. Het wordt voor McLaren bovendien wennen, aangezien Piastri ‘behoorlijk anders’ is dan Daniel Ricciardo.

Piastri was jarenlang verbonden aan de Alpine Academy, maar besloot de overstap te maken naar McLaren. De Formule 2-kampioen van 2021 werd aangekondigd als opvolger van Fernando Alonso, maar Piastri ontkende een contract te hebben getekend en te rijden voor Alpine. De 21-jarige Australiër had samen met manager Mark Webber al een voorcontract getekend bij McLaren, waar hij landgenoot Daniel Ricciardo vervangt.

Waar Ricciardo opviel door zijn uitbundigheid, krijgt McLaren volgens Webber nu te maken met de kalmere Piastri. “Hij is behoorlijk anders dan Daniel, Oscar is meer gereserveerd”, zegt Webber tegen Speedcafe. “Iedereen heeft zijn eigen karaktertrekken. Sebastian (Vettel, red.) was als wereldkampioen heel anders dan hij aan het einde van zijn carrière was”, geeft de Australiër als voorbeeld.

Wel verzekert Webber McLaren dat Piastri een harde werker is, al heeft hij als rookie straks ook wel de tijd nodig om in het ritme van de Formule 1 te komen. “Oscar is nieuw hier, dit wordt zijn eerste seizoen. Het maakt niet uit wat voor coureur je bent, natuurlijk kost het tijd om te wennen aan de sport, het reizen en de media.”

Volgens Webber was dat voor Norris en Ricciardo niet anders, toen zij net in de Formule 1 terechtkwamen. “Maar Oscar is zeer gereseveerd, ongelofelijk professioneel, ijverig en is erg zuinig met zijn woorden. Dat hebben we in de juniorklassen ook al gezien”, besluit Webber.