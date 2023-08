Mark Webber is ‘erg trots’ op zijn pupil Oscar Piastri. De voormalig coureur uit Australië is manager van de rookie die dit jaar bij McLaren in de koningsklasse van de autosport debuteert en het daarin uitstekend doet.

De 22-jarige Oscar Piastri scoorde dit jaar tot dusverre 34 WK-punten en was met een vierde (Engeland) en vijfde plaats (Hongarije) dicht bij podiumklasseringen. In de sprintrace van de Belgische Grand Prix werd hij zelfs tweede achter Max Verstappen, maar een dag later viel hij op Spa-Francorchamps uit na een aanrijding met Carlos Sainz.

Lees ook: Oscar Piastri na sprintrace: ‘Geen partij voor Max’

Piastri was vorig seizoen de spil van een controverse bij Alpine, het team waar hij sinds 2020 onder contract stond. Toen Fernando Alonso vorig jaar augustus bekend maakte bij de Franse stal te vertrekken, kondigde het team aan dat Piastri in 2023 zijn opvolger zou worden. Piastri zelf liet echter direct weten geen afspraken te hebben met Alpine en naar McLaren te willen verkassen. Na wat juridisch getouwtrek vond Piastri uiteindelijk onderdak bij het team uit Woking, waarvoor hij dit jaar dus debuteert.

‘Allemaal erg trots op hem’

Al met al kijkt Webber tevreden terug op het debuut van Piastri. “Het zijn een paar buitengewone weken geweest voor het hele team,” aldus Webber tegen Formula 1.com. “Het is makkelijk om te vergeten dat Oscar vorig jaar niet heeft geracet en dit zijn eerste seizoen in de Formule 1 is. Het is niet alsof hij terugkomt van een pauze. Hij is er vijftien maanden uit geweest en had hiervoor nog nooit in de F1 geracet. Natuurlijk zijn we allemaal erg trots op hem.”

Webber voegt er aan toe dat het plafond voor Piastri nog niet in zicht is. “Hij is Oscar. Hij zal er hard aan blijven werken om zich te verbeteren en zal alleen nog maar beter worden.”

Een oordeel over de eerste seizoenshelft, nagenieten van de Grand Prix van België en meer: de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus. Maar bestellen kan nu al online! Ook in deze editie boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder andere:

Max Verstappen, buitengewoon in België: zorgeloos de zomer in

Reportage: de tranen zijn na de fatale crashes op Spa nog niet opgedroogd

Tussenrapport Tom Coronel: Is Leclerc de man van de toekomst bij Ferrari?

Nico Hülkenberg spreekt: In Eefde is het voor mij allemaal begonnen

Columns Noël Ummels & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond en gastfotograaf Francis Vermeulen

Techniek: over 1,1 miljoen datapunten per seconde in een F1-auto

En verder alles over de Grands Prix van Hongarije en België

Gratis verzending binnen Nederland!