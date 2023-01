Oud-Formule 1-coureur Mark Webber stelt dat Sebastian Vettel ‘misschien net iets te vroeg’ is gestopt met de Formule 1. De oud-teamgenoot van Vettel vond dat Vettel in zijn laatste races bij Aston Martin ‘nog steeds heel goed reed’.

Vettel kondigde in het Grand Prix-weekend van Hongarije aan dat hij na het seizoen 2022 zou stoppen met de Formule 1. De Duitser vond het na zeventien seizoenen in de Formule 1 wel mooi geweest en wilde meer tijd doorbrengen met zijn gezin en zich meer inzetten voor zaken waar hij zich naast de Formule 1 al mee bezig hield, zoals mensenrechten en het milieu.

Het afscheid van de 35-jarige Vettel kwam volgens oud-Formule 1-coureur en oud-teamgenoot Mark Webber op het juiste moment. “Hij had de timing precies goed, denk ik”, zegt Webber tegen Speedcafe, al twijfelt hij aan zijn eigen woorden. “Misschien een beetje te vroeg”, voegt de Australiër snel toe. Webber vond dat Vettel in zijn laatste races in de Formule 1 ‘nog steeds heel goed’ reed. “Ik zei tegen hem dat hij een beetje vroeg is vertrokken, daar hebben we om gelachen.”

Lees ook: Marko: ‘We zien Vettel in een Lauda-achtige rol passen’

Webber, die in zijn Red Bull-tijd niet altijd goed overweg kon met Vettel, is ‘blij dat hij nog heel’ is. “Hij heeft een geweldige carrière gehad. In zijn begindagen was hij duidelijk een juggernaut en op zijn tijd kon hij nog steeds bijzondere dingen doen. Een viervoudig wereldkampioen, dat is niet niks. En hij zal gemist worden”, stelt de oud-Formule 1-coureur.