Oud-Formule 1-coureur Mark Webber ziet Red Bull ook in 2023 als het ‘gevaarlijkste team’, ondanks de mindering in tijd voor aerotests.

Red Bull domineerde het seizoen 2022. Max Verstappen schreef vijftien van de 22 races op zijn naam en veroverde zijn tweede wereldtitel in Japan. Het kampioensteam hoopt dit jaar opnieuw zo sterk te presteren als vorig jaar, waardoor de concurrentie ook hard moet werken, stelt oud-Formule 1-coureur Mark Webber.

“Red Bull is nog steeds het gevaarlijkste team dat uit de startblokken komt”, zegt Webber tegen Motorsport.com. “Eigenlijk moet iedereen nog een tandje harder werken. We zagen dat Mercedes een geweldige betrouwbaarheid had, Ferrari natuurlijk wat minder. Maar Red Bull had een goede betrouwbaarheid en was sterk op alle circuits.”

Lees ook: ‘Alles wijst op een nieuw straatgevecht tussen tussen Max en Lewis zoals in 2021’

Met name Verstappen maakt indruk op Webber. “Het is voor hem soms ‘Formule 1 plus’. Voor mij was het hoogtepunt zijn inhaalrace op Spa-Francorchamps, dat was gewoon ongelofelijk”, oordeelt de Australiër.

Wel gaan Red Bull en Verstappen het dit jaar mogelijk wat lastiger krijgen door de beperking in windtunneltijd als gevolg van het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Red Bull-teambaas Christian Horner sprak van een ‘draconische straf’ die merkbare gevolgen zal hebben, maar Webber heeft er vertrouwen in dat het team er goed mee om zal gaan.

“Ik denk dat niemand echt weet hoeveel impact dit zal hebben, maar ik weet zeker dat zij genoeg creatieve mensen hebben om zo door te gaan”, zegt Webber. “Maar we weten ook niet hoeveel Mercedes heeft opgegeven voor dit jaar. Opgeven is in meerdere opzichten niet het juiste woord, omdat er altijd veel te leren valt voor het komende jaar. Maar ik bedoel meer hoe zij hun ontwikkelingstijd en geld voor het budgetplafond hebben ingedeeld. Het wordt fascinerend om te zien hoe de eerste paar races verlopen”, besluit de voormalig Red Bull-coureur.