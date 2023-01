De eerste launches dienen zich aan deze week, Haas en Red Bull trappen het seizoen af met de onthulling van hun liveries/auto’s. Hoog tijd voor onze columnist Koen Vergeer om uit de winterslaap te ontwaken en aan te schuiven bij Daan de Geus en Sjaak Willems voor een aflevering van Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine. Het gaat over Ferrari, Lewis vs. Max deel II, de (verbale) uitspattingen van de FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem en uiteraard hebben we het nog even over de 24 uur van Daytona die dit weekend verreden werd.

