Weblog: Specials in speciale tijden: één stap terug, twee stappen vooruit

Hoewel ik natuurlijk liever had gehad dat de corona-uitbraak nooit had plaatsgevonden en er niet zo veel levens, banen en vrijheden verloren waren gegaan, wil ik er toch iets positiefs proberen uit te halen. Het is namelijk goed geweest om eens anders na te denken over de invulling van ons werk en ons magazine.

FORMULE 1 magazine draait om de actualiteit, daarom reizen we naar alle Grands Prix om ter plaatse verslag uit te brengen van alles wat er op en rond de baan gebeurt. Maar zowel de sport als ons blad heeft zoveel meer te bieden. De noodgedwongen pauze van maanden zonder races dwong ons ook daar op een andere manier mee om te gaan.

Geen raceverslagen, geen statistieken, geen nieuw beeldmateriaal. Natuurlijk zijn er grotere problemen in de wereld, maar het was wel even slikken toen het coronavirus de Formule 1-karavaan plotseling tot stilstand bracht. Het magazine moet immers wel blijven verschijnen en niet met opvulmateriaal, maar met interessante content.

Hoewel het er in de aanloop naar de seizoenstart nog gunstig uitzag en we hoopten in ieder geval in Australië en wellicht Bahrein nog actie op het circuit te zien en te kunnen beschrijven, werkten we op de achtergrond al aan alternatieve scenario’s. De race in Melbourne werd op het laatste moment afgelast, maar leverde nog genoeg stof op om over te schrijven.

Daarna werd het een ander verhaal. Het werd steeds duidelijker dat het virus niet zou overwaaien en het dus wel even zou duren voordat het Formule 1-seizoen van start zou gaan. Er ging een streep door de ene Grand Prix na de andere, en dus ook door de edities op onze verschijningsplanning. Ik had er bijna een dagtaak aan om deze bij te werken op basis van nieuwe informatie en speculaties.

Het moeilijkste moment, professioneel gezien dan, was het bericht dat de Grand Prix van Nederland dit jaar definitief niet door zou gaan. De uitgebreide special vol unieke verhalen die we al klaar hadden liggen voor dit bijzondere evenement, kon dus linea recta door de versnipperaar. Gelukkig is een groot deel van de content tijdloos en kunnen we die jullie volgend jaar alsnog aanbieden.

En er kwamen twee andere fraaie specials voor in de plaats. Om het GP-loze gat op te vullen, kwamen we namelijk al snel op het idee om iets te doen met het 70-jarig bestaan van de Formule 1. Er zijn immers genoeg verhalen uit het verleden. In plaats van die echter één op één te kopiëren uit ons archief, hebben we zo veel mogelijk getracht de historie in nieuw perspectief te plaatsen.

Dat leverde veel interessante verhalen op met mooie anekdotes, zoals Kees van de Grint en Ernest Knoors over hun tijd bij Ferrari en het technische DNA van de Formule 1, Christijan Albers en Tiago Monteiro over de bizarre Grand Prix van Amerika in 2005 en Hermann Tilke over de evolutie van circuits. We konden er ook lekker veel ruimte voor nemen, zodat alles goed tot zijn recht komt.

Ook onze huisfotograaf Peter van Egmond had zonder al het gereis wat tijd over en maakte daar gebruik van om zijn dia-archief te digitaliseren. Dit leidde tot prachtige reportages met nooit eerder vertoond beeld. Met dit soort bijdragen gaan we, ook nu het seizoen alsnog gaat beginnen, gewoon verder. Misschien komen er ook nog wel meer specials.

De races blijven de kern van ons blad en we zijn blij dat we weer op (enigszins) normale wijze kunnen gaan werken, maar sommige elementen uit het ‘nieuwe normaal’ nemen we zeker mee. Zoals gezegd hadden we hier liever onder andere omstandigheden over nagedacht, maar we zijn ervan overtuigd dat we sterker uit deze nare tijd kunnen komen.

Hopelijk kunnen we daarbij ook blijven rekenen op de steun van onze lezers en zijn jullie even enthousiast over de specials als wij. Feedback is altijd welkom via redactie@formule1.nl.

