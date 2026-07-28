De FIA en WEC bevestigden dinsdag dat de geplande races in Qatar en Bahrein geen doorgang zullen vinden. Dat werd gezamenlijk besloten naar aanleiding van de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. In oktober en november worden er vervangende races verreden in Barcelona en Monza. Ook de laatste Grands Prix in het Midden-Oosten, die eind dit jaar op de F1-kalender staan, staan nog altijd op losse schroeven.

“Logistiek gezien was het van belang om deze beslissing nu te nemen, zodat fabrikanten, teams en de WEC-organisatie alle nodige voorbereidingen konden treffen”, reageerde WEC-CEO Frédéric Lequien in een officieel persbericht. De afgelopen tijd werd er al veel gediscussieerd over het wel of niet doorgaan van races in het Midden-Oosten. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem benadrukte dat veiligheid gedurende het hele proces de hoogste prioriteit had.

“Ik ben ontzettend trots op de samenwerking die het mogelijk maakt dat Barcelona en Monza later dit jaar WEC-races kunnen organiseren”, vulde de Emirati aan. “De FIA ​​heeft de afgelopen maanden nauw samengewerkt met onze partners in Qatar en Bahrein. Alle opties om beide evenementen dit seizoen te behouden zijn onderzocht, maar gezien de aanhoudende situatie in de regio blijft de veiligheid van onze teams, collega’s en autosportfans onze hoogste prioriteit.”

F1-kalender onder druk

De situatie is ook uiterst relevant voor het verloop van het F1-seizoen. De Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, die oorspronkelijk voor april op de kalender stonden, vonden al geen doorgang vanwege het conflict in het Midden-Oosten. Sindsdien staan ook de geplande races in Qatar en de seizoensfinale in Abu Dhabi onder druk. Tijdens de GP van Hongarije maakte de Formule 1 al bekend dat er in oktober een extra race komt op Sepang in Maleisië, als vervanger van de GP van Bahrein.

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Mogelijk heeft de FOM zich daarmee ingedekt tegen verdere wijzigingen op de kalender. Als de races in Qatar en Abu Dhabi komen te vervallen, blijven er immers nog 21 Grands Prix over. Volgens de bindende Concorde Agreement – de overeenkomst tussen de FOM, de FIA en de deelnemende teams – is de Formule 1 verplicht om minimaal 21 Grands Prix per seizoen te organiseren. In dat scenario zou de GP van Las Vegas bovendien uitgroeien tot de seizoensfinale, waarmee de Formule 1 haar eigen paradepaardje als afsluiter van het jaar behoudt.

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