De FIA en de Formule 1 staan mogelijk voor een lastige opgave voor de Grand Prix van Miami volgende week. Wedstrijdleiders Eduardo Freitas en Niels Wittich zouden volgens persbureau Reuters namelijk positief getest zijn op het coronavirus, waardoor zij niet naar de Verenigde Staten mogen afreizen.

Een woordvoerder van de FIA wilde niet ingaan op het nieuws van Reuters, dat van een goed ingelichte bron heeft vernomen dat de wedstrijdleiders positief getest zijn. De FIA wil alleen medische informatie delen als het ‘relevant is voor het verloop van een evenement’.

Eduardo Freitas en Niels Wittich, die dit jaar de taak van Formule 1-wedstrijdleider afwisselen, zouden na de Grand Prix van Emilia-Romagna positief getest zijn op het coronavirus. De inaugurele Grand Prix van Miami vindt volgende week plaats, maar om naar de Verenigde Staten te mogen afreizen moeten mensen een negatieve coronatest, die niet eerder dan een dag voor vertrek afgenomen is, kunnen overleggen, ongeacht de vaccinatiestatus.

Lees ook: FIA past structuur aan na GP Abu Dhabi: Masi niet langer wedstrijdleider

Mochten de twee wedstrijdleiders dan géén negatieve coronatest kunnen overleggen, dan zou de FIA kunnen kijken naar senior advisor Herbie Blash als invaller. Hij was jarenlang de rechterhand van de in 2019 overleden wedstrijdleider Charlie Whiting en is dit jaar weer terug in een ondersteunende rol voor de wedstrijdleiders, die ook meer ondersteund worden middels de Virtual Race Control Room.

Ook Colin Haywood, die voor Miami toch al de plaatsvervangend wedstrijdleider zou zijn, wordt door Reuters als alternatief genoemd. Voormalig wedstrijdleider Michael Masi, die na de controversiële Grand Prix van Abu Dhabi zijn positie als wedstrijdleider verloor, wordt volgens Sky Sports niet overwogen als invaller.