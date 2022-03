We hebben er ruim drie maanden op moeten wachten, maar komend weekend begint dan eindelijk het nieuwe Formule 1-seizoen. In Bahrein zullen we voor het eerst zien hoe het na de wintertest echt met de krachtsverhoudingen zit. Onder welke weersomstandigheden dat gebeurt, lees je hier.

Op vrijdag zien we de ‘laagste’ temperaturen van het raceweekend, zo voorspelt weerpartner Weerplaza. Het is de hele dag droog en tijdens de middagsessie (15.00 uur lokale tijd, 13.00 uur Nederlandse tijd) is het een graad of 19. Die temperatuur is nauwelijks gezakt als om 18.00 uur (16.00 uur in Nederland) de tweede sessie van start gaat. Wel staat er een krachtige noordwestenwind, windkracht 6.

Kwalificatie zaterdag

Ook zaterdag blijft het droog en de temperatuur ligt een paar graden hoger dan op vrijdag. De wind is deze dag iets afgenomen, maar kan met kracht 4 tot 5 nog steeds een factor zijn tijdens de kwalificatie. Die begint om 18.00 uur lokale tijd (16.00 uur hier).

Woestijnzand

Voor zondag voorspelt Weerplaza een droge, maar winderige dag. Bij de start van de race (18.00 uur BAH/ 16.00 uur NLD) is het een graad of 23. De aanhoudende wind kon weleens Saharazand aanvoeren en dat zou invloed kunnen hebben op de race. Gedurende de race wordt het langzaam maar zeker donker, maar dat heeft nauwelijks invloed op de temperatuur. Die ligt tegen het einde van de race op zo’n 20 graden.

