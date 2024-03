De derde race van het seizoen staat alweer voor de deur. De Formule 1 laat de Arabische sferen ver achter zich en landt komend weekend in Melbourne voor de GP van Australië. Het belooft een aangenaam temperatuurtje te worden dit weekend, hoewel er tijdens de kwalificatie kans is op een buitje. Het weer kan op zaterdag parten spelen, tijdens een anderzijds droog raceweekend.

De Australische zomer komt op zijn einde. Het kwik begint te zakken, ook in Melbourne en ook boven het Albert Park Circuit waar dit weekend weer de GP van Australië wordt gereden. Waar het afgelopen weekend nog behoorlijk warm was in Melbourne, is het straks een stuk aangenamer. De gemiddelde temperatuur ligt overdag rond de tweeëntwintig graden.

Vrijdagmiddag trapt men het weekend af met de eerste twee vrije trainingen. Op zaterdagmiddag staan vervolgens de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. Ten slotte wordt er om 15.00 uur lokale tijd geracet op Albert Park Circuit. Klik hier voor de Nederlandse tijden van de GP van Australië.

Weerbericht GP Australië

Vrijdag wordt het overwegend zonnig, met een temperatuur tussen de tien en drieëntwintig graden. Tijdens de vrije trainingen zal er een zachte wind opsteken, die naarmate de dag vordert, weer moet gaan liggen. Tijdens de derde vrije training en de kwalificatie wordt het spannend. Het wordt dan half bewolkt boven Melbourne, met een kans op regen. De coureurs hoeven niet te rekenen op flinke buien, maar er is wel een kans op wat spetters. De temperatuur blijft tussen de tien en tweeëntwintig graden.

Tenslotte blijft het tijdens de race ook weer een beetje bewolkt, maar voorlopig is er nog geen sprake van neerslag. Het belooft een droge race te worden, met een prima temperatuur van zo’n tweeëntwintig graden.

