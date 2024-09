Na de tropische temperaturen van Monza staat de Formule 1 een nieuwe uitdaging te wachten in Bakoe. De GP van Azerbeidzjan wordt komend weekend verreden, en het verraderlijke stratencircuit belooft zoals altijd spektakel. Volgens de laatste weersvoorspellingen kunnen de coureurs het weleens moeilijk krijgen om het hoofd koel te houden. Bekijk hier het weerbericht voor de GP van Azerbeidzjan!

LEES OOK: Tijdschema GP Azerbeidzjan in Bakoe: Zo laat beginnen de sessies

In Monza werden Max Verstappen en consorten nog geplaagd door de extreme hitte. Het Italiaanse asfalt bereikte temperaturen van maar liefst 60 graden Celsius, terwijl de fans op de tribunes moesten oppassen niet te verbranden. In Bakoe lijkt het minder heet te worden, al blijft het aan de Kaspische Zee nog steeds behoorlijk warm. Bandenslijtage zal dus ongetwijfeld een belangrijke rol spelen op het snelste stratencircuit van de Formule 1-kalender.

Weerbericht GP Azerbeidzjan

Volgens de laatste voorspellingen krijgen de coureurs op vrijdag te maken met temperaturen van ongeveer 29 graden Celsius. Tijdens de vrije trainingen kan er nog weleens een wolkje overwaaien, maar de kans op neerslag is verwaarloosbaar. Gedurende het weekend waait er een zachte noordoostenwind en daalt de temperatuur ’s avonds naar zo’n 22 graden.

Op zaterdag, wanneer de beslissende kwalificatie plaatsvindt, verandert er weinig. Het wordt naar verwachting rond de 27 graden Celsius met wederom 0% kans op regen, al blijft het licht bewolkt. Zondag wordt het opnieuw warm in Azerbeidzjan, met volop zon tijdens de Grand Prix. Met maar liefst 12 zonuren is het belangrijk dat bezoekers van de race opnieuw hun zonnebrandcrème inpakken.

Lees hier alles over de aanstaande GP in Azerbeidzjan

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!