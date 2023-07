Het raceweekend in België staat voor de deur, met daarin de derde sprintrace van het jaar. De coureurs en toeschouwers staat een relatief fris weekend te wachten, met een beetje wind maar wel flink wat regen.

Vrijdag 28 juli

Het weekend in België wordt koud voor de tijd van het jaar, met temperaturen die niet boven de 20 graden Celsius uitkomen. Op de vrijdag gaat dit ook gepaard met bewolking en kans op zware regenval. De windkracht drie zal niet veel impact op de coureurs hebben. De kwalificatie voor de race op zondag zal waarschijnlijk in de regen gehouden worden.

Zaterdag 29 juli

Zaterdag is sprintdag, en ten opzichte van vrijdag verandert er weinig. De kans op regen wordt wat minder, maar er worden nog steeds flinke buien verwacht tijdens de kwalificatie voor de sprintrace. Die kans is aanzienlijk kleiner tijdens de sprintrace zelf, al is het nog steeds goed mogelijk dat daar ook wat regen valt. De bewolking wordt ook minder in de loop van de dag. Het blijft relatief fris.

Zondag 30 juli

Wie door dit alles flashbacks krijgt naar 2021 kan rustig ademhalen. De verwachting van dit moment is dat het weer aanzienlijk beter wordt op zondag. Er is een kleine kans op een beetje regen in de middag maar daar blijft het dan ook bij. De wind neemt wel wat toe, met mogelijk stevige windstoten tijdens de race.

