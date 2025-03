Na de spectaculaire seizoensopener in Australië reist de Formule 1 dit weekend naar Azië voor de GP van China. Het Shanghai International Circuit is tevens het decor voor de eerste sprintrace van het jaar. In Melbourne zorgden zware regenbuien tijdens de race voor een sensationeel waterballet; liefst zes coureurs moesten het strijdtoneel voortijdig verlaten. Hoe ziet het weerbericht voor de GP van China eruit?

In 2024 kwam het tijdens de sprintkwalificatie nog met bakken uit de hemel in Shanghai. Vergelijkbare taferelen als in Melbourne vorige week teisterden destijds de openingsdag op het Chinese asfalt. De rest van het weekend bleef het droog, al waren de omstandigheden verre van ideaal. Dit jaar kunnen bezoekers van de GP van China echter een aangenamer weekend tegemoetzien; voorlopig zijn de weersvoorspellingen gunstig voor deze tweede Grand Prix van het seizoen.

Weerbericht GP China

Vooralsnog lijkt de kans op crashes door slechte weersomstandigheden klein op het Shanghai International Circuit. Op de openingsdag, vrijdag, worden de eerste en laatste vrije training en de daaropvolgende sprintkwalificatie onder zonnige omstandigheden verreden. Volgens de weerradar is de kans op neerslag voorlopig 0 procent. De zon zou de hele dag moeten schijnen boven het circuit en de temperatuur loopt op tot maximaal 24 graden Celsius.

Die trend zet zich in het weekend voort. Ook op zaterdag is de kans op regen nihil en blijft het aangenaam op en rond het circuit. Er wordt geen bewolking verwacht en de maximale temperatuur bedraagt 25 graden Celsius – ideale omstandigheden voor zowel de sprintrace als de reguliere kwalificatie. Tot slot zou het ook tijdens de Grand Prix op zondag droog moeten blijven. Het kwik stijgt dan naar ongeveer 26 graden Celsius, waarmee het de warmste dag van het weekend wordt.

