Het Autodromo Nazionale di Monza vormt komend weekend het decor van de Grand Prix van Italië. Normaal gesproken een locatie waar het heerlijk vertoeven is, maar de komende dagen zien we wat buien op en rond het circuit.

Vooral donderdag staan er flinke regen- en onweersbuien op het programma in Noord-Italië, en ook vrijdag is er vooral in de ochtend nog kans op buien en onweer. In de middag, tegen de tijd dat de vrije trainingen plaatsvinden, zou het droog moeten zijn.

Buienkans klein in het weekend

Op zaterdag is het volop zomer in Monza met een middagtemperatuur van zo’n 26 graden. De zon schijnt en hier en daar vormen zich wat stapelwolken. Op een aantal plekken in Noord-Italië weten deze stapelwolken uit te groeien tot onweersbuien, maar in Monza is de kans daarop slechts tien procent.

Tijdschema GP Italië: Hoelaat moet je dit weekend inschakelen?

Voor zondag voorspelt Weerplaza een zomerse dag. De zon schijnt uitbundig en het wordt ongeveer 27 graden. De kans op een bui is nihil.