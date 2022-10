Na drie jaar keert de Formule 1 dit weekend terug naar de Suzuka International Racing Course, het legendarische Japanse circuit waar in het verleden al zo veel prachtige duels zijn uitgevochten en kampioenschappen werden beslist.

Het weer komend weekend wordt door Weerplaza met ‘wisselvallig’ samengevat. De temperatuur ligt dagelijks tegen de 20 graden, maar vooral op vrijdag en zondag kon het wel eens flink nat worden.

Te beginnen op vrijdag: de vrije trainingen worden getroffen door een omvangrijk gebied met regen dat over de regio trekt. In totaal wordt tussen de 15 en 25 millimeter regen verwacht, zeer lokaal zelfs nog wat meer. De temperatuur schommelt rond de 18 graden.

Tijdschema GP Japan: Hoe laat moeten we de wekker zetten?

Zaterdag wordt de beste dag van het weekend. Het blijft droog, met opklaringen, geregeld ruimte voor de zon en temperaturen rond de 22 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe en krijgt de zon het langzaam moeilijker, maar tot neerslag komt het dan niet.

Waarschijnlijk natte race

Zondag passeert opnieuw een groot gebied met regen het circuit. Vooral de namiddag, zondagavond en de nacht naar maandag verlopen ronduit nat met soms intensieve regen. Tijdens de race – eerder op de dag dus – kan het nog meevallen met de hoeveelheid regen. Maar de kans dat het nat wordt, lijkt op dit moment toch heel groot (zeker 70-75%). Voor het neerslagfront uit loopt de temperatuur nog op naar 20 of 21 graden, maar tijdens neerslag koelt het af naar een graad of 18. Bovendien gaat het stevig waaien uit een zuidoostelijke richting, later op de dag mogelijk windkracht 4 of 5. Daarbij zijn ook flinke windvlagen mogelijk.