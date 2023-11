Door de late plaatselijke aanvangstijden zal het tijdens de verschillende sessies van de Grand Prix van Las Vegas vrij koud zijn, of in ieder geval frisjes. Maar hoe koud wordt het en blijft het droog? Hierbij het eerste weerbericht voor de GP Las Vegas. (Let op: het tijdschema is zodanig dat de sessies in Vegas soms op tijden starten waarop het in Nederland al de volgende dag is).

Donderdag 16 november

Als het bij ons in Nederland al vrijdagochtend vroeg is (5.30 uur), is het in Las Vegas nog donderdagavond. Dan vindt daar de eerste vrije training plaats. Na een zonnige dag wacht de coureurs in Las Vegas op donderdagavond een heldere avondlucht. Het is droog en het wordt zo’n 15 graden.

Vrijdag 17 november

Als de donderdag overgaat in de vrijdag begint meteen al de tweede vrije training in Las Vegas, precies om middernacht (9.00 Nederlandse tijd). Het kwik zal wat gezakt zijn ten opzichte van de eerste vrije training van luttele uren eerder. Het wordt slechts 13 graden op de Strip en omgeving.

Later op de vrijdag in in Las Vegas om half negen ’s avonds de derde vrije training (5.30 uur zaterdagochtend, Nederlandse tijd). Dan is er toenemende bewolking. Het betekent ook een grotere kans op neerslag, zij het op dit moment maar 40 procent. De temperatuur bedraagt 15 graden.

Zaterdag 18 november

Ook vandaag is er weer een sessie die de dag begint om 00.00 uur plaatselijke tijd: de kwalificatie. Voor ons in Nederland betekent dat 9.00 uur ’s ochtends. Net als bij de derde vrije training wordt het fris, zelfs nog iets kouder: 12 graden. De kans op regen neemt richting het begin van de kwalificatie toe.

Let op: de race is in Las Vegas óók op zaterdag. In Nederland is het dan al zondag (7.00 uur), maar in Vegas gaan de lichten uit om 22.00 uur plaatselijke tijd. Dat betekent een avondrace en opnieuw zijn de omstandigheden niet erg aangenaam. De temperatuur zal zo’n 12 graden zijn, maar het wordt – nadat het overdag waarschijnlijk geregend heeft – een vermoedelijk droge race.

