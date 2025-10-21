De Formule 1 reist dit weekend af naar Mexico! Op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad mogen de coureurs 71 rondes lang strijden om de winst van de GP Mexico. Waar de FIA tijdens de afgelopen Grands Prix in Singapore en Austin, Verenigde Staten, nog een officiële hittewaarschuwing af gaf voorafgaand aan het weekend, lijkt dat voor de race in Mexico-Stad niet nodig te zijn. Het belooft maximaal rond de 25 graden Celsius te worden tijdens het Mexicaanse Grand Prix-weekend, met zelfs een kleine kans op buien.

Tijdens de afgelopen Grands Prix was het voor de coureurs afzien. Zowel in Singapore als in Austin werd er door de FIA een officiële ‘Heat Hazard Declaration’ afgegeven, waardoor coureurs verplicht met het koelvestsysteem aan hun bolide moesten racen. Het bestuursorgaan geeft deze hittewaarschuwing echter alleen af als het tijdens een raceweekend belooft boven de 31 graden Celsius te worden, waardoor de kans op een herhaling in Mexico klein is.

Weerbericht GP Mexico

Hoewel het tijdens het raceweekend in Mexico-Stad belooft om voor het merendeel van de dagen waarop de Formule 1 weer in het land is zonnig te worden, is er wel elke dag een kleine kans op een bui. Op vrijdag, wanneer traditiegetrouw dit weekend weer de eerste en tweede vrije trainingen op het programma staan, belooft het weer voor het eerste testuur zonnig te zijn. Dat is goed nieuws voor alle rookies die in Mexico achter het stuur mogen kruipen. Tijdens het tweede oefenuurtje is er een kans van dertig procent op neerslag. Het wordt rond de 24 graden Celsius.

Een etmaal later op de zaterdag is het wederom tijdens de derde vrije training zonnig. In de middag is er een kleine kans, rond de twintig procent, op een bui tijdens de kwalificatie. Het wordt wederom rond de 24 graden Celsius op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Op de zondag staat het hoofdnummer op het programma, en ook dan is er een kans van twintig procent dat er spetters op het asfalt zullen vallen. Het wordt rond de 25 graden Celsius op de laatste dag van de GP Mexico.

