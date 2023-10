Het zal niemand verbazen: het wordt warm tijdens de Grand Prix van Qatar. Of zeg maar gerust: heet en klam. Tropische temperaturen en een hoge luchtvochtigheid gaan zorgen voor een uitputtingsslag. Een verkoelend buitje zit er op basis van het weerbericht sowieso niet in op het Losail International Circuit.

Tijdschema GP Qater: zo laat beginnen de sessies

Sportevenementen in de herfst of winter zijn geen uitzondering in Qatar. De eerste en enige F1-race tot nu toe in Qatar vond plaats in 2021, toen in november. Destijds was het ook warm, maar minder dan nu. Het WK voetbal van 2022 in Qatar speelde zich vooral af in december. Zo wordt geprobeerd evenementen te organiseren tijdens een zo laag mogelijke temperatuur.

Weerbericht GP Qatar

Vrijdag 6 oktober

Het wordt zonnig en droog, op het heetste punt van de dag is het 42 graden. Er staat een matige noordwestenwind met windvlagen tot zo’n 50 kilometer per uur. Tijdens de vrije training kan er daarom zand op de baan liggen. In de avonduren is het tijd voor de kwalificatie voor zondag, omdat het een sprintraceweekend is. Waar het tijdens de vrije training nog 38 graden is, daalt het kwik voor de kwalificatie tot ‘slechts’ 32 graden.

Zaterdag 7 oktober

Op de dag waarop Max Verstappen wereldkampioen kan worden, is het overwegend zonnig en iets minder warm dan de vrijdag. De wind neemt ook af, enkel in de ochtend zal die nog voelbaar zijn. Tijdens de kwalificatie voor de sprintrace wordt het 36 graden. Enkele uren later, in het begin van de avond, bedraagt de temperatuur voor de sprintrace 32 graden

Zondag 8 oktober

Omdat de Grand Prix van Qatar in de avonduren plaatsvindt, wordt er zondag niet in de absolute hitte gereden. Dat betekent niet dat de omstandigheden heel erg anders zijn: het is opnieuw warm en klam, tijdens de race wordt het net als zaterdagavond 32 graden.

