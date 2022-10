Dat het warm is dit weekend in Singapore zal geen verrassing zijn. De temperaturen in de Aziatische stadstaat lopen zaterdag en zondag op naar even boven de dertig graden overdag. In de avonduren liggen de waarden iets lager.

Die temperatuur is echter niet de reden waarom de race in Singapore zo zwaar is. Het is vooral de combinatie van die temperatuur met een hoge luchtvochtigheid en ruim anderhalf uur lang opperste concentratie die het smalle Marina Bay Street Circuit zo veeleisend maakt.

Dit weekend komen daar mogelijk ook nog eens een paar tropische regenbuien bij. Zaterdag wordt de kans op regen ingeschat op 95 procent, ’s avonds – zo rond het begin van de kwalificatie – lijkt die kans echter wat kleiner. Voor de hele dag is de kans op onweer aanzienlijk en dat geldt ook voor zondag. De regenkans op de racedag is 100 procent en vooral in de avond (wanneer de race op het programma staat) wordt neerslag verwacht.