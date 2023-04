De Grand Prix van Azerbeidzjan krijgt dit jaar voor het eerst een sprintraceformat en dat zou weleens voor nog meer spektakel op het Baku City Circuit kunnen leiden. Mogelijk doet het weer ook nog een duit in het zakje, lezen we in het officiële FIA-weerbericht voor komend weekend.

Vrijdag

Op vrijdag staan de eerste vrije training en kwalificatie op het programma. De dag begint enigszins bewolkt met enkele lage stapelwolken, maar al snel klaart het op en wacht een zonnige dag met een lichte tot matige zuidelijke wind en temperaturen van om en nabij de 20 graden. De kans op neerslag is te verwaarlozen.

Zaterdag

Op zaterdag lijkt het weer wat te gaan veranderen. Net als vrijdagochtend is er een kans op lichte bewolking. In de loop van de dag gaat die over in zwaardere bewolking en dat zou kunnen leiden tot een zeer kleine kans (minder dan 20 procent) op een bui vanaf de late namiddag. De wind is licht tot matig en draait van noordelijk in de ochtend naar zuidelijk in de middag. De temperatuur is met 23 graden wel wat hoger dan vrijdag.

Zondag

Racedag! De zondag is overwegend bewolkt met een kleine kans (rond de 20 procent) op buien in de late namiddag, maar echt zeker is dat nog niet. De lichte tot matige zuidelijke wind neemt later op de dag af en draait dan naar noord. De temperatuur ligt rond de 22 graden.

