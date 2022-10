De teams en coureurs (en ook de fans) hebben weinig tijd om bij te komen van de enerverende Grand Prix van de Verenigde Staten van afgelopen weekend. Komend weekend wacht alweer de volgende (twintigste) race van het F1-seizoen.

Het hele Formule 1-circus is vanuit Austin, Texas 1.500 kilometer op weg naar Mexico-Stad, waar zondag de Mexicaanse Grand Prix wacht. Altijd een bijzonder evenement door de grote hoogte waarop het Autodrómo Hermanos Rodríguez ligt en de onnavolgbaar enthousiaste fans.

Tijdschema GP Mexico: Iets andere starttijden dan in Austin

De Mexicaanse GP (de officiële naam is overigens de Gran Premio de la Ciudad de México) wordt voor de 22ste keer verreden. Jim Clark en Max Verstappen hebben de race beiden drie keer gewonnen en zijn daarmee recordhouder.

Het weer?

De komende dagen is de kans op regen hoog in Mexico-Stad, maar Weerplaza voorspelt verderop steeds minder bewolking en een droog weekend. Overdag wordt het ongeveer 30 graden en ’s nachts blijft de temperatuur hangen rond de 17 graden. De wind waait uit het westen en is zeer zwak, windkracht 1.

Op vrijdag is de kans op regen tien procent met temperaturen rond de 30 graden. In het weekend neemt de regenkans af naar zo’n vijf procent en de maximale temperatuur ligt dan rond de 25 graden. De kans op zon neemt toe, ideale omstandigheden dus voor een hernieuwd Red Bull-feestje.