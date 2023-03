Het zal je niet verbazen: tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië zal het warm en droog zijn. De temperaturen variëren volgens het officiële FIA-weerbericht van 23 tot 27 graden. Tijdens de race wordt het naar verwachting 25 graden.

Vrijdag

Met 26 graden in de namiddag (14.30 uur Nederlandse tijd) beginnen Max Verstappen, Nyck de Vries en hun collega’s vrijdag aan de eerste vrije training in Jeddah. Enkele uren later (18.00 uur Nederlandse tijd) daalt het kwik enigszins: de tweede vrije training wordt de ‘koudste’ sessie van het raceweekend: 23 graden. Het blijft droog en ook de wind houdt zich rustig.

Zaterdag

De derde vrije training wordt de warmste van het raceweekend: 27 graden. Net als de eerste vrije training wordt ook deze sessie overdag gehouden; net als de tweede vrije training is de kwalificatie vervolgens in de avonduren. Geen wonder dus dat het een beetje afkoelt. Met de nadruk op ‘een beetje’: 25 graden. De kans op neerslag is verwaarloosbaar klein, er staat daarnaast een licht briesje.

Zondag

Racedag! Niet alleen het tijdstip (18.00 uur Nederlandse tijd) maar ook de omstandigheden zijn zondag vergelijkbaar met die van de kwalificatie een dag eerder. Opnieuw wordt het 25 graden en blijft het droog, zonder al te veel wind. Op naar een mooie race dus!

