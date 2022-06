Vandaag zullen de twintig Formule 1-coureurs zich kwalificeren om de startvolgorde voor de Grand Prix van Canada te bepalen. Of het dan droog zal blijven, is nog maar de vraag. Regen tijdens de derde vrije training lijkt zo goed als zeker.

Om 22:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie van start gaan, het is dan 16:00 uur in Canada. Een korte blik op Weather.com verraadt dat het voorlopig nog nat zal blijven in Montreal, waar het al de hele dag miezert. Zij voorspellen dat het tot ten minste 15:45 uur lokale tijd zal blijven regenen, dus net voor de start van de kwalificatie.

Ook Accuweather voorspelt regen tot een uurtje of 16:00 uur lokale tijd, waarna het droog zou moeten blijven. Waarschijnlijk zullen de intermediates dus wel in het begin gebruikt moeten worden, waarna sommige coureurs het misschien op de slicks zullen wagen op een opdrogende baan.

Lees ook: Tijdschema: Hoe laat begint de kwalificatie in Canada?

Voordat de kwalificatie begint, vindt de derde vrije training plaats. Die begint om 19:00 uur Nederlandse tijd, om 13:00 uur Canadese tijd dus. Die sessie zal dan hoogstwaarschijnlijk op een natte baan plaatsvinden, wat de coureurs goed kan voorbereiden op een mogelijk natte kwalificatie.