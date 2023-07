Gaat het regenen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië komend weekend? Enkele dagen voorafgaand aan de race is de kans daarop vooral zaterdag aanwezig. Dat blijkt uit de eerste voorspellingen van diverse weerstations.

Vrijdag 7 juli

Het is op en rond het circuit van Silverstone de komende dagen vooral zonnig en dus droog. Dat weerbeeld is er ook op de vrijdag als het weekend begint met twee vrije trainingen. Er staat wel wat wind, maar de temperaturen en omstandigheden zijn vooral aangenaam: tijdens de eerste vrije training wordt het zo’n 23 graden, later in de middag is het tijdens de vrije training zelfs 25 graden.

Zaterdag 8 juli

De dag begint zonnig en droog, maar er is een kans van zo’n 60 procent dat er een (onweers)bui vanuit Wales richting Silverstone trekt. Of dat gebeurt, zal dichter op het weekend pas blijken. De temperaturen zijn net als vrijdag prima: tijdens de derde vrije trainining is het 23 graden en ook nu stijgt het kwik voor de volgende sessie weer. De kwalificatie wordt afgewerkt met 25 graden als temperatuur.

Zondag 9 juli

Wie hoopt op een regenrace komt zondag vermoedelijk bedrogen uit. De kans op neerslag bedraagt slechts 20 procent en dus zal er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op een droge baan geracet worden. De poncho’s kunnen thuisgelaten worden en de jassen en vestjes ook: het wordt 23 graden en overwegend zonnig.

