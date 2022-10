Antonio Giovinazzi bewees zichzelf en Haas F1 geen dienst door in de eerste vrije training op het Circuit of the Americas te crashen. Maar de Italiaan is ervan overtuigd dat deze crash zijn kansen op een terugkeer in de Formule 1 niet beïnvloedt.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten was slechts zeven minuten jong toen de rode vlag gezwaaid werd. Giovinazzi, die opnieuw bij Haas mocht instappen, verloor de controle over de VF-22 en eindigde tegen de muur.

Zijn sessie zat er meteen op omdat Haas de versnellingsbak van de bolide moest vervangen. Het was voor Giovinazzi een belangrijke sessie. De Italiaan kon hier namelijk weer wat informatie opdoen voor zijn simulatorwerk voor Ferrari, maar dat was dus al snel voorbij.

Lees ook: Magnussen neemt het op voor Schumacher: ‘Hij is erg lastig te verslaan’

Giovinazzi werd eerder dit jaar nog genoemd als kandidaat voor het Haas-zitje naast Kevin Magnussen. Die kansen lijken met deze crash te zijn geslonken, maar daar gelooft de Italiaan niet in. “Dit is de Formule 1”, wordt hij geciteerd door RaceFans.net. “Soms verdien je het om te blijven en krijg je geen zitje, zo gaat dat soms.”

“Het helpt natuurlijk niet, maar ik heb aan de andere kant al laten zien wat ik kan”, vervolgt Giovinazzi. “Ik weet dat deze ene ronde niet meteen einde carrière betekent. We zullen dus wel zien wat er gebeurt. Ik heb drie jaar in de Formule 1 gereden”, haalt de Ferrari-reserve aan. “Als mensen me niet willen, dan komt dat niet door wat er vandaag is gebeurd.”

Giovinazzi blijft hoe dan ook hoopvol over een terugkeer in de Formule 1. “Zeg nooit nooit in de Formule 1.” Hij ziet Nyck de Vries als een goed voorbeeld hiervan. Hij werd in 2019 Formule 2-kampioen, maar staat pas volgend jaar fulltime op de Formule 1-grid. “Maar tot nu toe weet ik nog niet wat ik in 2023 ga doen”, aldus Giovinazzi.