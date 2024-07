Het is niet het begin van het Grand Prix-weekend waar Mercedes op hoopte. De Brits-Duitse renstal kreeg op vrijdag te maken met problemen aan hun computersystemen, en werken momenteel hard om deze voor VT1 op te lossen. De problemen komen door een defecte update van Amerikaans cyberbeveiligingstechnologiebedrijf CrowdStrike.

Het Mercedes-team is niet het enige bedrijf dat getroffen is door de problemen rondom CrowdStrike. Vliegtuigmaatschappijen, banken, ziekenhuizen en mediabedrijven wereldwijd kampen met problemen dankzij de defecte update. CrowdStrike is een Amerikaans bedrijf dat helpt met de bescherming tegen cyberaanvallen, en werkt al sinds 2019 met Mercedes.

Mercedes is niet het enige Formule 1-team dat is getroffen. Ook klantenteams McLaren, Aston Martin en Williams kampen met hetzelfde dilemma. Red Bull Racing en Sauber zijn twee van de weinige teams die niet zijn getroffen door de problemen.

Mercedes hoopt voor VT1 probleem op te lossen

Een woordvoerder van Mercedes bevestigde tegenover RaceFans dat Mercedes inderdaad druk bezig is om de problemen te verhelpen: “We werken nauw samen met onze partners bij CrowdStrike om de gevolgen te beperken.” Het team zal hopen voor 13:30 uur, wanneer VT1 begint, de problemen op te lossen.

George Kurtz, CEO van CrowdStrike, bevestigde dat zijn bedrijf ondertussen de fout heeft geïdentificeerd en bezig is met deze te verhelpen. “CrowdStrike werkt actief samen met klanten die worden beïnvloed door een defect dat is gevonden in een enkele contentupdate voor Windows-hosts,” zei hij. “Dit is geen beveiligingsincident of cyberaanval. Het probleem is geïdentificeerd, geïsoleerd en er is een fix uitgerold.”

