De langverwachte upgrade die Ferrari in Imola introduceerde, bracht niet het succes waar de scuderia op hoopte. De Italianen zagen hoe McLaren hen voorbijstak op de baan en wéér een inhaalslag maakte in het kampioenschap. Na een ‘frustrerend’ weekend is er werk aan de winkel voor Ferrari, dat Red Bull koste wat het kost wil kunnen uitdagen voor overwinningen.

Terwijl Charles Leclerc de eerste Ferrari-coureur werd sinds Michael Schumacher die in Imola naar het podium klom, bleef Carlos Sainz steken op de vijfde plaats. De Spanjaard ‘worstelde’ met de auto en werd tot overmaat van ramp ingehaald door Oscar Piastri. “Na de kwalificatie kwamen er wat problemen naar boven”, zei Sainz na afloop van de race. “In de race begonnen die parten te spelen, waardoor we de Tifosi geen sterk weekend konden geven.”

“In Monaco gaan we weer een stap vooruit zetten”, voorspelde de drievoudig racewinnaar. “Als je naar Leclerc kijkt, zie je dat onze pace niet slecht is, we moeten alleen zien te verbeteren in de kwalificatie.” Sainz kon verzekeren dat Ferrari’s laatste upgrades niets met de problemen te maken hebben. “We moeten dit gewoon goed uitzoeken, dan vinden we vanzelf een oplossing.”

Fred Vasseur

Ook teambaas Fred Vasseur is niet helemaal tevreden met de resultaten uit Imola. “Het geeft me een dubbel gevoel”, reageerde de Fransman. “Ik denk dat we goede stappen hebben gemaakt, maar McLaren lijkt ondertussen hetzelfde te doen. Het is frustrerend, want ik denk dat we iets in de kwalificatie hebben verprutst en niet in de race.”

Toch neemt Vasseur ook genoeg positiefs mee uit Imola. De marges tussen de drie topteams zijn klein, wat goed nieuws is voor het wereldkampioenschap. “Na 63 rondjes zitten we allemaal binnen zeven seconden”, legde hij uit. “Die concurrentie gaan we nog veel zien. Dat betekent voor ons dat we de ontwikkeling van onze auto moeten gaan versnellen.”

De teambaas benadruk dat het seizoen nog jong is – er kan nog van alles gebeuren in de strijd om de titel. “We hebben nog maar zeven van de vierentwintig rondes gereden”, besloot hij. “Vorig jaar stonden we nu 100 punten achter Aston Martin, om uiteindelijk 100 punten boven hen te eindigen. Het kampioenschap kan in één of twee weekenden veranderen.”

