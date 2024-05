Ferrari-coureur Charles Leclerc kwam voor het thuispubliek op Imola niet verder dan de derde plaats. Een belangrijk podium voor de scuderia, maar niet het resultaat waar de Monegask op gehoopt had. Bij voorbaat verwachtte hij veel van de laatste upgrades van Ferrari, maar hij moest het afleggen tegen zijn rivalen van McLaren en Red Bull.

“Het is tenminste weer een podium”, verzuchtte Charles Leclerc na de Grand Prix van Emilia-Romagna. “Maar ik ben alleen blij als ik win. We waren aan het begin erg snel op de harde banden. Ik wilde Lando (Norris, red.) echt onder druk zetten, maar toen ging hij ineens heel erg snel. Vooral op het rechte stuk verloren we veel tijd, dus daar gaan we zeker naar kijken. Op de andere stukken waren we snel genoeg, dus dat is bemoedigend voor de rest van het seizoen.”

Charles Leclerc maakte in Imola gebruik van een upgrade op zijn SF-24. Er werd van tevoren veel verwacht van de nieuwe Ferrari, maar P3 is het niet resultaat waar de Tifosi op hoopten. “Het is niet het beste circuit om onze upgrades te testen”, verdedigde Leclerc zich. “Op een oudere baan als dit draait alles om de kwalificatie, zodra je vanaf P3 vertrekt, is je race in gevaar. Maar alles kwam overeen met onze verwachtingen.”

Michael Schumacher

Met zijn P3 is Charles Leclerc de eerste Ferrari-coureur sinds Michael Schumacher die in Imola naar het podium rijdt – de Duitse legende troefde rivaal Fernando Alonso af door voor het thuispubliek te winnen. Leclerc is blij dat hij de Italiaanse fans weer iets moois heeft kunnen geven. “Een podium in Italië in altijd speciaal”, besloot hij. “Natuurlijk wil je bovenaan staan, maar ik ben blij dat ik dit aan de Tifosi heb kunnen geven.”

