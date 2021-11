De veertiende en vijftiende plek zijn normaliter geen plekken voor McLaren in de vrije trainingen, toch was het de realiteit dat het Britse team een slechte vrijdag kende in Mexico. Er is dan ook veel werk aan de winkel om dit weekend in de buurt te komen van AlphaTauri en, nog belangrijker, grote concurrent Ferrari.

In de ijle lucht van Mexico-Stad, dat op twee kilometer boven zeeniveau ligt, was McLaren nog niet vooruit te branden op de vrijdag. Lando Norris noteerde in de eerste twee vrije trainingen de vijftiende en twaalfde tijd, Daniel Ricciardo, die een moeizamere dag kende vanwege motorproblemen in de tweede vrije training, kwam slechts tot de veertiende en vijftiende plek. Dat is zeker niet waar McLaren had gehoopt te staan met het oog op de strijd met Ferrari om de derde plek bij de constructeurs.

Na de teleurstellende vrijdag is er dan ook werk aan de winkel, weet racedirecteur van het team, Andrea Stella. “De training laat zien wat we hadden verwacht te zien in Mexico-Stad”, zei Stella na de vrijdagtrainingen. “De hoogte dwingt ons om verschillende aspecten van de afstelling te verfijnen om om te kunnen gaan met de koeling die we nodig hebben en de lage downforceniveaus, die kenmerkend zijn voor dit circuit.”

Lees ook: Norris: ‘Ferrari is sterk, dat moet je ze nageven’

“Wat we niet hadden verwacht, is dat we Daniel’s middagsessie moesten inkorten”, geeft de Italiaan toe. “We lieten hem vroeg stoppen nadat we wat in de data hadden gezien, gerelateerd aan de versnellingsbak, waarvan we dachten dat het verstandig was om deze te onderzoeken.”

“We hebben dus nog wel wat werk aan de winkel om te verzekeren dat we competitief zullen zijn in de kwalificatie en de race. Het lijkt erg spannend met Ferrari en AlphaTauri is goed in vorm, maar we weten wat we moeten doen om onze doelstellingen de komende twee dagen te halen”, aldus Stella.