Het Williams-team kijkt alvast uit naar de komst van hun nieuwe coureur Carlos Sainz in 2025. De renstal verwacht dat de Spanjaard veeleisend zal zijn, en vaak de strijd aangaat met teamgenoot Alexander Albon. Volgens ingenieur Dave Robson is dat een goede ontwikkeling voor het Britse team.

Sainz verruilt Ferrari voor Williams in 2025, en het Britse team kijkt al reikhalzend uit naar de samenwerking met de Spanjaard. Ook Dave Robson, head of vehicle performance bij Williams, denkt dat de komst van Sainz voor een stijgende lijn bij het team kan zorgen.

“Ik denk dat er een paar dingen zijn die een beetje intimiderend zullen zijn voor ons als ingenieursteam”, kijkt Robson alvast vooruit, tegenover Formula1.com. “Ik ken Carlos niet echt als individu, maar ik weet wel dat hij een reputatie heeft om echt elke… Nou ja, om iedereen heel hard te laten werken om alles uit de auto te halen. Hij zal veeleisend zijn, dat weet ik zeker, en dat hebben we nodig.”

LEES OOK: Vowles twijfelt niet aan toewijding Sainz: ‘Alles wat je op het internet leest is speculatie’

Robson verwacht ook dat de combinatie van Sainz en Alexander Albon een nieuwe uitdaging wordt voor het team. “Ik weet uit mijn beginperiode bij Williams, toen we Felipe (Massa, red.) en Valtteri (Bottas, red.) hadden, dat wanneer je twee coureurs hebt die elkaar pushen en vechten voor de serieuze posities die punten opleveren, het veel moeilijker wordt.” Hoewel het Williams-team zal moeten wennen aan deze nieuwe situatie, verwacht de ingenieur dat de komst van Sainz wel heel goed zal zijn voor de renstal.

Werk aan de winkel voor Williams

Niet alleen de komst van Sainz is een nieuwe uitdaging voor Williams. In 2026 gaat ook het nieuwe reglement van kracht, en de renstal is al druk bezig met de voorbereidingen. “We moeten met het oog op 2026 volgend jaar goed gebruiken. Er is een hoop technisch werk te doen om de auto beter te begrijpen en sneller te maken”, aldus Robson.

“Veel van het leerproces volgend jaar zal gaan over het begrijpen van Carlos zelf, het herschikken van de dynamiek van het team langs de baan en in de fabriek, en om te begrijpen hoe om te gaan met twee coureurs die met elkaar concurreren”, vervolgt de Williams-ingenieur. “Het is fantastisch nieuws, maar het zal ons zeker een beetje door elkaar schudden. Wel op een goede manier.”

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!