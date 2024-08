James Vowles verwijst de geruchten over een exit-clausule in het contract van Sainz naar het rijk der fabelen. De Williams-teambaas legt uit hoe de Spanjaard er zelf op stond dat zijn toewijding aan zijn nieuwe team duidelijk werd aangekondigd. Een hele opluchting voor Vowles, want de Brit probeerde al sinds de Grand Prix van Abu Dhabi 2023 om Sainz naar Williams te krijgen.

Williams maakte op maandag bekend dat Sainz vanaf 2025 voor het team rijdt. De speculaties rondom de Formule 1-toekomst van de Spanjaard kwamen op gang na de bekendmaking dat Lewis Hamilton naar Ferrari gaat. Vowles had echter al veel eerder zijn zinnen op Sainz gezet. “Het gesprek (met Sainz, red.) begon eigenlijk al in Abu Dhabi vorig jaar”, onthult de Williams teambaas, aan verschillende media.

Vowles is van mening dat Sainz dé coureur is om Williams verder te helpen. Zeker nadat het team vorig jaar zevende werd in het constucteurskampioenschap. “Er is maar één coureur met wie ik vorig jaar in Abu Dhabi heb gesproken, en dat was Carlos”, onthult Vowles.

De Williams-teambaas wist toen nog niet dat de Spanjaard al aan het begin van 2024 zonder werk zou zitten. “Ik had helemaal geen idee”, antwoordt Vowles eerlijk, wanneer hem gevraagd wordt of hij de Ferrari-overstap van Hamilton zag aankomen. “Ik viel van mijn stoel op de dag dat dat gebeurde.” De Britse teambaas wist toen wel dat zijn kansen om Sainz binnen te halen aanzienlijk waren verbeterd.

Exit-clausule?

Het is Vowles uiteindelijk gelukt om zijn plannetje te laten slagen. Sainz ligt voor 2025 en 2026 als Williams-coureur vast. Toch deden afgelopen weken geruchten de ronde dat Sainz alleen naar Williams zou gaan, als hij een exit-clausule in zijn contract kreeg. Dit zou de Spanjaard de kans geven om naar Red Bull of Mercedes te vertrekken, mochten die teams bij hem op de deur kloppen.

“Er zijn precies tien mensen in de wereld die weten wat er in het contract staat”, reageerde Vowles. “En ik garandeer je, dat is niemand van jullie (de media, red.). Het Carlos-kamp weet het, en ik weet wat erin staat. Dus alles wat je op internet hebt gelezen, is speculatie.” De Williams-teambaas legt uit dat Sainz erop stond dat zijn toewijding duidelijk was. “Het bericht dat de deal voor 2025 en 2026 en verder is, kwam niet van mijzelf. Dat kwam van Carlos. Hij wilde dat het overduidelijk was voor jullie allemaal dat hij zich helemaal inzet. Dat Williams is waar hij wil zijn.”

