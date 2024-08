McLaren-coureur Lando Norris denkt dat oud-teamgenoot en goede vriend Carlos Sainz wellicht een fout heeft gemaakt. De Spanjaard verbond zich onlangs aan Williams; na vier jaar met Ferrari komt hij vanaf 2025 uit voor het team uit Grove. Norris is van mening dat Sainz beter naar Red Bull had kunnen gaan. “Maar ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld.”

LEES OOK: Opmars van McLaren verbaast ‘oude’ coureurs: ‘Had ik nooit voorspeld’

Sky Sports vroeg Lando Norris naar Sainz’ nieuwe samenwerking. De smooth operator tekende maandag een tweejarig contract met Williams. Norris – die in 2019 debuteerde bij McLaren en Sainz twee jaar lang zijn teamgenoot mocht noemen – is nog steeds goede vrienden met de Spanjaard.

‘Een van de beste coureurs in de Formule 1’

“Ik weet niet wat de plannen van de topteams zijn, maar het ligt voor de hand dat hij voor Red Bull had moeten kiezen”, aldus Norris. “Persoonlijk denk ik dat hij daarheen had moeten gaan, maar ik ben natuurlijk wel een beetje bevooroordeeld – ik ken hem beter dan Checo (Sergio Pérez, red.). Ik weet wel dat Carlos (Sainz, red.) heel veel waard is. Hij is een van de beste coureurs in de Formule 1, dat heeft hij talloze keren bewezen”, concludeerde Norris. Ook Williams-teambaas James Vowles was enigszins verbaasd dat hij Sainz heeft kunnen contracteren.

LEES OOK: Vist Red Bull achter het net? ‘Had Sainz naast Verstappen gezet’

“Ik ben blij voor Sainz dat hij in de Formule 1 blijft en ik denk dat hij zeker kan proberen om Williams verder naar de voorhoede te brengen”, vervolgde Norris. “Zijn samenwerking met Alex (Albon, red.) zal tegelijkertijd goed zijn voor de sport. Toch denk ik dat veel mensen het met me eens zijn dat hij naar Red Bull had moeten gaan. Maar dat is niet mijn beslissing om te nemen.”

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!