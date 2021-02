Williams komt op 5 maart met doorontwikkeling 2020-auto: de FW43B

Het team van Williams presenteert haar nieuwe auto op 5 maart aanstaande. De nieuwe bolide luistert naar de naam FW43B, waarmee het duidelijk is dat het een vrij directe doorontwikkeling van de FW43 van vorig jaar betreft.

Dat komt natuurlijk ook omdat de technische regels – op een aantal voor de downforce significante veranderingen na – verder grotendeels hetzelfde blijven. De verwachting is dan ook dat de auto’s van de meeste teams voor maximaal veertig tot vijftig procent uit nieuwe onderdelen bestaan.

Lees ook: Williams komt ondanks focus op 2022 toch met updates voor 2021-auto

Get this date in your diaries 🗓️ pic.twitter.com/4L77IC0HPi — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 5, 2021



Hoewel Williams historisch gezien goede herinneringen bewaart aan B- of zelfs C-versies van haar auto’s – met bijvoorbeeld de FW14B die in 1992 door Nigel Mansell naar de titel werd gereden – was dat natuurlijk in haar glorietijd in de jaren negentig.

De afgelopen decennia is Williams flink afgezakt en sinds 2018 is het telkens als tiende en laatste in het WK gefinisht. 2020’s FW43 was in de handen van George Russell en Nicholas Latifi – ook in 2021 weer het Williams-duo – ook niet goed genoeg voor punten.

Williams is in 2020 zelfs overgenomen en geen familieteam meer, de renstal is tegenwoordig in handen van investeringsgroep Dorilton Capital. Ondanks dat houdt het qua typeaanduiding van haar auto’s dus wel vast aan het voorvoegsel FW, een verwijzing naar oprichter Frank Williams.

Lees ook: Onthulling F1-auto’s 2021: Dit is wat we nu al weten