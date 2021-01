Williams komt ondanks focus op 2022 toch met updates voor 2021-auto

De regelrevolutie van 2022 biedt Williams een uitgelezen kans om uit het huidige sportieve dal te klimmen, maar dat betekent nog niet dat het team uit Grove stil zal zitten wat betreft het updaten van de 2021-auto.

Dat maakt teambaas Simon Roberts duidelijk in interview met Motorsport. Net als de rest van de teams werkt ook Williams al aan een compleet nieuwe wagen voor 2022, maar: “We hebben zeker de tijd, mensen en tijd in de windtunnel en qua CFD (computersimulaties, red.) beschikbaar om de 2021-auto gedurende een deel van dit jaar te ontwikkelen. Dus dat gaan we ook doen.”

Hoelang Williams aan de bolide voor dit seizoen kan blijven werken, dat is nu echter nog niet te zeggen volgens Roberts. “Er komt uiteraard een punt waarop we onze focus vol naar 2022 moeten verschuiven. Wanneer? Geen idee. Het zal niet pas in augustus zijn – dan zijn we al lang voor honderd procent met 2022 bezig – maar ook niet al eind januari. Het zal ergens daar tussenin liggen.”

Om te bepalen wanneer het zich op 2022 moet richten, zo legt Roberts uit, werkt Williams qua planning terug vanaf de eerste race van 2022. “We kijken eerst naar wat we dan af moeten hebben om te gaan racen, dan kijken we naar wat nodig is voor de wintertests dat jaar, en dan naar hoe het ontwikkelingsprogramma eruit moet zien. Zo zien we hoeveel ruimte we hebben in de organisatie.”

De kans die de regelrevolutie van 2022 Williams biedt – nadat het drie jaar op rij als laatste is geëindigd bij de constructeurs – is uiteraard zeer welkom voor de formatie uit Grove. Tegelijkertijd kleeft er een risico aan: “Je neemt eigenlijk niks van je 2021-auto mee naar 2022, dus je móét zorgen dat je overal op tijd mee bent voor de 2022-auto”, weet Roberts. “We zijn dus voorzichtiger dan normaal.”

