Williams gaat vanaf 2022 intensiever samenwerken met Mercedes

Williams zal vanaf 2022 intensiever samenwerken met Mercedes. Vanaf volgend jaar zal de Duitse constructeur onder meer versnellingsbakken aan het traditieteam leveren. Dorilton Capital, de nieuwe eigenaar van het team uit Grove, wijkt daarmee af van de koers die de familie Williams jarenlang voer.

Jarenlang kocht Williams enkel zijn motoren bij Mercedes, alle andere onderdelen produceerde het traditieteam zelf. De familie Williams weigerde lang die autonomie op te geven, maar door de tegenvallende resultaten kiest nieuwe eigenaar Dorilton Capital voor een andere koers. Vanaf 2022 boet het team uit Grove in aan onafhankelijkheid, want vanaf volgend jaar zal er nauwer samengewerkt worden met Mercedes.

Naast de motoren zal Williams vanaf 2022 ook de versnellingsbakken van het Duitse merk gaan gebruiken, net als verschillende hydraulische onderdelen. Vorige maand vertelde Simon Roberts nog dat de renstal ‘geen B-team wil worden’, maar met deze beslissing kiest Williams dan toch voor een meer uitgebreide samenwerking met topteam Mercedes.

“Ik ben blij dat we onze samenwerking met Mercedes op deze manier kunnen uitbreiden en iets verder kunnen laten gaan dan enkel het leveren van motoren”, reageert diezelfde Roberts in een statement. “Williams is een onafhankelijk team, maar de Formule 1 verandert steeds en wij moeten daar wel op reageren om ons team op het circuit op een zo goed mogelijke positie te krijgen”, legt de teambaas uit. “Dit langlopende contract met Mercedes is een positieve stap en ook een belangrijk onderdeel van onze strategische plannen voor de toekomst, waarin we de huidige ontwerp- en productiecapaciteiten wel gewoon in eigen huis houden.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet de nieuwe deal als een win-winsituatie. “Voor Williams is het logisch om meerdere onderdelen van de aandrijflijn aan te schaffen, voor ons team is het op het vlak van productieschaal logisch om aan een ander team te leveren onder de nieuwe regels. Dit is een project waar we al een tijdje met Williams over in gesprek waren en ik ben blij dat we deze uitbreiding hebben kunnen realiseren”, aldus de Oostenrijker.

