Het team van Williams heeft als laatste bekend gemaakt wanneer de bolide voor 2022 onthuld wordt. De Britse renstal zal dit doen op dinsdag 15 februari. Daarmee is Williams het zesde team die de wagen voor het aankomende seizoen presenteert.

Op dinsdag 15 februari wordt de FW44 via de website van Williams gepresenteerd. Vanaf 14.00 uur Nederlandse tijd geven coureurs Nicholas Latifi en Alexander Albon samen met teambaas Jost Capito hun visie op de nieuwe Williams-bolide.

Het Haas-team heeft vrijdag 4 februari de teampresentaties afgetrapt door de nieuwe kleurstelling van de VF-22 te tonen aan het grote publiek. Red Bull Racing is woensdag aan de beurt om de RB18 te onthullen. Wanneer de overige teams de auto’s presenteren zie je hieronder in en overzicht.

Team Chassis Datum Haas VF-22 4 februari Red Bull RB18 9 februari Aston Martin AMR22 10 februari McLaren MCL36 11 februari AlphaTauri AT03 14 februari Williams FW44 15 februari Ferrari F1-75 17 februari Mercedes W13 18 februari Alpine A522 21 februari Alfa Romeo C42 27 februari

