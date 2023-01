Williams is voorlopig het eerste team dat het seizoen van de onthullingen van de livery en bolide voor 2023 aftrapt. Het Britse team zal op 6 februari de nieuwe livery tonen.

Williams is daarmee ruim een week eerder aan de beurt dan Aston Martin en McLaren, die allebei op 13 februari hun nieuwe bolides zullen presenteren. AlphaTauri is voorlopig het tweede team dat haar nieuwe livery toont: dat gebeurt op 11 februari vanuit New York.

Lees ook: Overzicht: Op deze dagen presenteren de Formule 1-teams hun bolide voor 2023

Bij het evenement van Williams, dat op 6 februari om 15:00 uur Nederlandse tijd begint, zullen coureurs Alexander Albon en rookie Logan Sargeant aanwezig zijn. Of er dan al een teambaas aanwezig is, is nog niet bekend. Williams, in handen van investeringsmaatschappij Dorilton Capital, nam onverwachts afscheid van Jost Capito, maar heeft nog geen nieuwe teambaas aangesteld.

Lees ook: Albon weet wat er aan de Williams moet veranderen om weer competitief te worden

Williams hoopt met de nieuwe bolide een stap vooruit te zetten nadat het de afgelopen jaren als hekkensluiter achteraan bungelde. In 2022 kwam het team tot acht punten en eindigde zo op de tiende en laatste plaats bij de constructeurs.