Drie jaar lang reed Nicholas Latifi voor Williams in de Formule 1, maar nu de Canadees plaats heeft moeten maken voor Logan Sargeant voelt het team geen financiële druk.

Latifi bracht als Formule 1-coureur van Williams sponsors als Lavazza en Sofina mee. Dat was voor Williams, in handen van investeringsbedrijf Dorilton Capital, een fijne meevaller nadat het team de afgelopen jaren vooral achteraan reed en zo weinig prijzengeld in ontvangst kon nemen.

Nu Latifi weg is zijn ook die sponsors niet meer bij Williams te vinden, maar in ruil daarvoor heeft Williams wel een deal met onder meer Gulf Oil getekend. Daarom valt de financiële schade mee, benadrukt James Bower, de commercieel directeur van Williams. Het team heeft namelijk een ‘meerjarig commercieel plan’ voor de wederopbouw klaarliggen.

“Er is een perceptie van inkomstenverlies door recente veranderingen”, zegt Bower. “Maar de realiteit is iets anders.” Hij verklapt bovendien dat Williams later dit seizoen nog een aantal nieuwe partners zal aankondigen. “We staan er nu dus robuuster voor dan de afgelopen jaren”, stelt Bower.

Het commerciële plan van Williams is ‘ambitieus en agressief’ voor wat betreft de markt, voegt Bower toe. Dat heeft ook te maken met het merk Williams. “Het is erg spannend om Gulf aan het portfolio van partners toe te voegen.”

Een ander voordeel voor Williams, is het feit dat zij dit jaar Logan Sargeant achter het stuur hebben zitten. De Amerikaanse coureur biedt voor het team perspectief om Amerikaanse sponsors binnen te halen. Het team heeft aan enkele voorstellen voor samenwerkingen gewerkt, waarbij de nadruk op de Verenigde Staten ligt. “We investeren in fan-activiteiten rondom de races in de Verenigde Staten. Als die dingen allemaal samenkomen, dan helpt ons dat op commercieel vlak”, besluit Bower.

