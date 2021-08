Williams-CEO Jost Capito is ervan overtuigd dat de nieuwe technische en sportieve regels voor 2022 voor verrassingen in de rangorde kunnen zorgen. Williams heeft de focus al volledig verlegd naar 2022, maar weet dat het een strijd tegen het onbekende is: “Alle teams werken geïsoleerd aan de auto’s.”

Williams is momenteel bezig aan de weg terug naar het middenveld nadat het sinds 2018 vooral de hekkensluiter is geweest. Het is dan ook geen verrassing dat het Britse team zich al een tijdje focust op 2022, wanneer de nieuwe technische en sportieve regels in effect treden. Daardoor moeten de auto’s elkaar beter kunnen volgen en dankzij het budgetplafond is de ontwikkeling voor 2022 al een stuk gelijkwaardiger dan voorheen.

“De focus ligt al een tijdje op 2022”, zegt Capito tegen Crash.net over de ontwikkelingsplannen van Williams. “Als er overduidelijke zaken zijn die we kunnen verbeteren aan de auto van dit jaar, dan doen we dat. We hebben de capaciteit om dat te doen naast de auto voor 2022, maar de volle focus ligt op 2022”, benadrukt de Williams-CEO.

Lees ook: Aitken aast op Williams-zitje voor 2022: ‘Ik geef goede feedback’

Capito voorspelt dat de nieuwe regels voor wat verrassingen in de rangorde kunnen zorgen, maar weet ook dat het voor iedereen een kwestie van in het duister tasten is. “Het valt lastig te zeggen omdat alle teams geïsoleerd aan de auto’s werken, dus je weet niet hoe de anderen ervoor staan. Je vecht dus tegen tegenstanders die je niet ziet. Als je volgend jaar dan eindelijk op de baan rijdt, vecht je tegen de competitie die je kan zien en weet je wat zij doen en wat zij hadden kunnen doen. Voor nu doet iedereen zijn best. We zouden nog wel eens een verrassing kunnen zien in de rangorde”, besluit Capito.

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.