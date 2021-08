Williams-reserve Jack Aitken hoopt dat hij vanaf 2022 niet meer de titel reservecoureur draagt, maar fulltime coureur is voor Williams. De Brits-Koreaanse coureur noemt zichzelf een ‘integraal onderdeel’ van de ontwikkeling van de auto dankzij zijn harde werk in de simulator en zegt dat feedback geven een van zijn sterkste punten is.

Aitken herstelt momenteel van zijn verwondingen die hij opliep bij de zware GT3-crash tijdens de 24 uur van Spa-Francorchamps, eind juli. De Brits-Koreaanse coureur kreeg vorig jaar al een voorproefje van de Formule 1. Hij verving bij de Grand Prix van Sakhir George Russell, die de plaats bij Mercedes innam van Lewis Hamilton die vanwege een positieve coronatest niet welkom was in de paddock. Volgens hem maken zijn prestaties in die race, waar hij zestiende werd, en zijn harde werk in de simulator van Williams hem een goede kandidaat voor een fulltime-zitje voor 2022.

“Williams bevindt zich op een behoorlijk geweldig moment waarin we stappen vooruit zetten”, zegt Aitken tegen Motorsport.com. “Het team heeft veel energie en ik denk dat ze een aantal zeer goede beslissingen hebben genomen wat betreft de structuur en het personeel. De nadruk ligt nu op de ontwikkeling. Ik maak nu al anderhalf jaar onderdeel uit van het team. Ik vorm een behoorlijk integraal onderdeel met het meeste sim-werk waar ik bij betrokken ben geweest.”

“Ik weet welke kant we op gaan met de auto”, vervolgt Aitken zijn pleidooi waarom hij dat zitje verdient. “Ik zit er zo vaak in als ik maar kan en beoordeel de ontwikkeling van de auto van dit en volgend jaar. Volgens mij doe ik dat best goed. Het is altijd een van mijn sterktepunten geweest om zeer goede feedback te geven en te weten wat de belangrijke dingen zijn. Je moet weten waar je je op moet focussen. De jongens hebben altijd positief gereageerd op de race in Sakhir en toen ik de test in Abu Dhabi deed, enkele weken later. Ze waren er zeer blij mee, dat is dan nog zonder de pace te bespreken. Ik zou altijd beargumenteren dat het iets belangrijks is om te weten hoe je het team naar een hoger niveau pusht voor de komende jaren”, aldus Aitken.

