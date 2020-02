Williams presenteert Jack Aitken als nieuwe reservecoureur

Jack Aitken is de nieuwste aanwinst voor het team van Williams. Hij zal de rol van reserverijder op zich nemen en vooral veel werk verrichten in de simulator. Aitken kondigde deze week zijn vertrek bij Renault F1 aan.

Lees ook: Onthulling 2020-wagens: Williams kiest voor veilige digitale launch

De 24-jarige coureur zal bij alle races in 2020 aanwezig zijn bij het team en om een coureur te vervangen wanneer dat nodig is. Ook zal Aitken veel werk in de simulator te verrichten. Hij zal zijn debuut maken tijdens een eerste vrije training tijdens een raceweekend. Tevens zal hij voor verschillende media- en marketingdoeleinden worden ingezet.

“Het is een grote eer dat ik me mag aansluiten bij Williams voor 2020”, vertelt de Brit op de website van het team, “Williams is een team met een sterk nalatenschap, en een voortdurende levensduur, en ik kijk er naar uit om door middel van simulator- en testwerk mijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het team.”

Lees ook: Weblog: Lager dan met laagvlieger Roy Nissany kan Williams niet zinken

Claire Williams, teambaas van Williams, is erg blij met de nieuwste aanwinst: “Het is duidelijk dat Jack nog een mooie toekomst voor zich heeft. We geloven dat hij de juiste referenties heeft om de top te bereiken. Jack heeft zich al bewezen in F2 en GP3 en we kijken er naar uit om te zien wat hij als reservecoureur kan bereiken bij het team.”