Williams brengt dit weekend een bijzonder eerbetoon aan Sir Frank Williams, de onlangs overleden oprichter van het team. De wagens van George Russell en Nicholas Latifi zijn uitgerust met het originele logo van Williams’ eerste Formule 1-team.

Williams maakte naam in de Formule 1 met het Williams Formule 1-team dat in 1977 werd opgericht, maar de Brit was al sinds eind jaren zestig in de Formule 1 actief. In die jaren bestierde hij Frank Williams Racing Cars, een team waarbij onder anderen Gijs van Lennep, Piers Courage en Henri Pescarolo reden. Het logo van dat team bestond uit een pijl met in het midden de naam Frank Williams.

Foto: Motorsport Images

Dat logo zal komend weekend terugkeren op de motorkap van de Williams FW43B. Nicholas Latifi, George Russell en de rest van het team verschenen vandaag al met rouwbanden in de paddock.

Ook andere teams staan dit weekend stil bij de dood van Williams. Zo hebben ook Alpine en Aston Martin het oude logo van Williams op de wagens geplakt.

Foto: Motorsport Images