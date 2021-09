Williams-teambaas Jost Capito zal de rest van het weekend niet aanwezig zijn in de Formule 1-paddock in Zandvoort. De Duitser had gisteren een ontmoeting met Alfa Romeo-coureur Kimi Räikkönen, maar die werd vanochtend positief getest op het coronavirus.

Vanochtend maakte Alfa Romeo bekend dat Kimi Räikkönen de rest van het raceweekend niet meer in actie komt omdat hij positief getest was op het coronavirus. Hierdoor mag de Fin het paddock niet meer betreden en moet hij in quarantaine gaan, wat ook direct gedaan werd. Het team heeft Robert Kubica opgeroepen als invaller en zal zo voor het eerst sinds 2019 weer aan de start van een Formule 1-race verschijnen. Maar de positieve coronatest heeft nu ook gevolgen voor een ander team.

Williams-teambaas Jost Capito zal namelijk de rest van het weekend niet meer in de paddock te zien zijn. Hij is uit voorzorg in quarantaine gegaan aangezien hij gisteren een gesprek had met Kimi Räikkönen. Capito testte negatief op het coronavirus, maar het team wil het zekere voor het onzekere nemen.

“Na de positieve coronatest van Kimi Räikkönen deze ochtend kan Williams bevestigen dat Jost Capito de rest van de Nederlandse Grand Prix niet in de paddock zal komen”, laat Williams in een verklaring weten. “Jost had gisteren een ontmoeting met Kimi, maar op een afstand. Hoewel er dus geen nauw contact is geweest en hij bij een nieuwe test negatief getest werd, hebben Jost en Williams het besluit als een voorzorgsmaatregel genomen om het risico voor het team te beperken.”

