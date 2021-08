Williams-teambaas Jost Capito was na de kwalificatie op Spa-Francorchamps uiteraard lovend over George Russell, die onder de natte omstandigheden naar een zeer verrassende tweede startplaats reed. Volgens hem laat dit resultaat maar weer eens zien waartoe Russell in staat is: “Als Toto het nu nog niet weet…”

“Het voelt onwerkelijk, ik kan het nog niet geloven”, zegt een verbaasde en enthousiaste Jost Capito, de teambaas van Williams, bij Sky Sports. Eventjes leek Russell met de ultieme verrassing te komen, maar moest door Max Verstappen genoegen nemen met de tweede startplaats – welke hij met alle plezier zal accepteren. “We hebben hard aan onze strategie gewerkt”, zo legt Capito uit hoe Russell het onmogelijke kon flikken. “We hadden niets te verliezen in Q3. Het was sowieso al een succes voor ons. We weten van George dat hij het kan doen, zelfs onder deze omstandigheden. Het was geweldig”, aldus de Duitser.

Voor Russell was dit resultaat uiteraard weer een goede reclame voor een Mercedes-zitje voor 2022. Dat ziet ook Capito. “Als Toto (Wolff, Mercedes-teambaas, red.) het nu nog niet weet… Het pusht hem meer richting dat Mercedes-zitje. Het laat zijn talent zien, hij is zo goed voor zijn leeftijd. Hij kan het kampioenschap winnen en we steunen hem volledig”, zo verzekert Capito alvast zijn steun, mocht Mercedes haar junior willen overnemen. Hij wordt in verband gebracht met het zitje naast zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, aangezien het contract van Valtteri Bottas afloopt en zijn prestaties dit seizoen niet in zijn voordeel spreken.

Voor de race zal Williams nu hard werken aan een strategie. Normaal gesproken zou het team er natuurlijk niet al te veel om geven omdat ze achteraan zouden rijden, maar nu staat er ineens wel heel veel op het spel. “We zullen het analyseren en ervoor gaan”, stelt Capito. “We hebben nog nooit een strategie op basis van zo’n kwalificatieresultaat gebaseerd”, lacht de Williams-teambaas.

